Cillessen volta aos Países Baixos para lutar por um lugar no Mundial

O NEC Nijmegen anunciou a contratação do guarda-redes internacional Jasper Cillessen, proveniente do Valência.

O guardião de 33 anos rescindiu com o Valência, onde perdeu a titularidade há duas temporadas. Cillessen assina por três anos com o NEC com o objetivo imediato de regressar à seleção nacional e lutar por um lugar no Mundial do Qatar.

Cillessen soma 63 internacionalizações e tem mantido um lugar na seleção, apesar de duas épocas com menos utilização.

É o regresso do guarda-redes ao clube onde arrancou a carreira profissional, em 2010, antes de se mudar para o Ajax. Passou pelo Barcelona e Valência, onde jogava desde 2019.

"Estou muito feliz de estar em casa. Durante os últimos dez anos tive maravilhosas aventuras e regressar a Nijmegen é a cereja no topo do bolo. Ainda não acabei. Quero qser parte do crescimento e do projeto do NEC", disse.