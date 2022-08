Almería oferece bilhete de regresso à Europa a Léo Baptistão

Léo Baptistão está prestes a confirmar o regresso ao futebol europeu e ao futebol espanhol. O Almería apresentrou proposta ao Santos e o jogador já não viajou com a equipa para Curitiba, onde esta noite tem jogo para o campeonato brasileiro.

A imprensa brasileira dá o negócio como praticamente fechado, mas não são revelados os valores da transferência do ponta de lança que também tem nacionalidade espanhola e que fez grande parte da sua carreira naquele país.

Léo Baptistão, de 29 anos, chegou à Europa para jogar nos sub-17 do Rayo Vallecano. Deu nas vistas no clube de Vallecas e transferiu-se em 2013 para o Atlético de Madrid, por sete milhões de euros. Não se fixou no clube e foi cedido a Betis, Rayo Vallecano e Villarreal, antes da saída, em definitivo, para o Espanhol de Barcelona.

Após uma passagem pelo Wuhan Zall, da China, o avançado regressou ao Brasil. Esta temporada leva sete golos, em 30 jogos. A confirmar-se a transferência será o segundo jogador que o Almería contrata ao Santos, neste defeso, depois do central Kaiky.