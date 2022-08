Cânticos de apoio a Putin valem castigo pesado ao Fenerbahçe de Jorge Jesus

A UEFA anunciou esta sexta-feira a aplicação de uma multa ao Fenerbahçe, da Turquia, no valor de 50 mil euros e o encerramento parcial do estádio no próximo jogo europeu.

A razão são o lançamento de objetos e aos cânticos de apoio ao presidente russo Vladimir Putin durante o jogo para a Liga do Campeões com o Dínamo de Kiev.

Ainda assim, a decisão de encerrar parcialmente o estádio fica suspensa durante dois anos. Só será aplicada em caso de reincidência de comportamento inadequado dos adeptos do clube turco.

Na origem da decisão estão os cânticos entoados pelos adeptos turcos, gritando o nome do presidente russo Vladimir Putin, após o Dínamo de Kiev marcar o primeiro golo, por Vitaliy Buyalskiy, no jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.