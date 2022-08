Caixinha recebe voto de confiança do presidente do Talleres

O presidente do Talleres de Córdoba garante que Pedro Caixinha vai cumprir o contrato com o clube até ao final da época e esclarece que o treinador português "não está dependente do resultado na Libertadores".

O Talleres está nos quartos de final da competição. Perdeu na 1.ª mão no terreno do Vélez Sarsfield, por 3-2, mantendo intactas as aspirações de apuramento para as meias-finais. No entanto, no campeonato argentino o clube ocupa o 26.º e antepenúltimo lugar da tabela.

Em declarações à rádio Continental, Andrés Fassi dá um voto de confiança a Caixinha e assegura que a sua posição só "será discutida quando estiver a finalizar o seu contrato".

"Não há nenhum tipo de possibilidade [de despedirmos o Pedro Caixinha]. Estamos muito contentes com o seu trabalho. A sua continuidade não depende do resultado na Libertadores. No final da época faremos o balanço. Tem todo o nosso apoio até ao final da época", reforça.



O treinador português, de 51 anos, assumiu o Talleres em abril, sucedendo ao argentino Guillermo Hoyos, e depois de deixar o Santos Laguna do México. O Talleres recebe o Argentinos Juniors, no sábado, e na quinta-feira, também em Córdoba, recebe o Veléz Sarsfield para decidir o apuramento para as meias-finais da Libertadores.