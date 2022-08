Bayern arranca campeonato com goleada em Frankfurt

O Bayern de Munique arrancou o campeonato alemão com uma goleada, sem discussão, em casa do Eintracht Frankfurt, por 6-1.

O resultado foi praticamente todo construído na primeira parte. Kimmich abriu o marcardor, aos 5 minutos, antes de Pavard fazer o segundo, aos 11.

Em cima do minuto 20, Mané fez o seu primeiro golo com a camisola do Bayern de Munique. Musiala fez o quarto aos 35 e Gnabry ainda colocou o Bayern a vencer por 5 antes do intervalo, aos 53 minutos de jogo.

O Eintracht mexeu três peças ao intervalo e tentou mexer com o jogo. Jakic viu um golo anulado pelo VAR aos 56 minutos e o golo chegou apenas aos 64, por Kolo Muani.

Já perto do fim, Musiala bisou e estabeleceu o resultado final em 6-1.