Arsenal arranca campeonato com vitória em dérbi londrino

O Arsenal arrancou a Premier League com uma vitória por 2-0 em casa do Crystal Palace, num dérbi londrino.

Com os reforços Zinchenko e Gabriel Jesus no onze inicial, para além do regressado Saliba, os "gunners" abriram o marcador aos 20 minutos de jogo numa bola parada.

O canto foi cobrado ao segundo poste e Zinchenko assistiu, de cabeça, Gabriel Martinelli, que fez o primeiro.

O Palace apertou no segundo tempo e teve várias oportunidades de golo, antes do momento que encerrou a discussão pelo resultado. Saka cruzou, a bola desviou em Guehi em direção à própria baliza, sem hipótese para Guaita.

O internacional portugues Cedric Soares não saiu do banco de suplentes.