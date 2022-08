Palmeiras empata com Atlético Mineiro na Libertadores

O Palmeiras empatou a dois com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, na 1.ª mão dos quartos de final da Copa Libertadores, competição que os paulistas venceram nos dois últimos anos.

Hulk, que não marcava há cinco jogos, inaugurou o marcador, de penálti, no primeiro minuto de descontos da primeira parte. Os campeões brasileiros iniciaram o segundo tempo no mesmo ritmo e aumentaram vantagem logo aos 47 minutos, com autogolo de Murilo.

O mesmo Murilo, aos 59, fez o primeiro do Palmeiras. A equipa de Abel Ferreira chegou ao empate, no segundo minuto de descontos, por Danilo. O Palmeiras acaba por sair com um bom resultado e tem a eliminatória em aberto para o jogo da 2.ª mão, em São Paulo, a 11 de agosto.

O treinador português ficou satifeito com a prestação dos seus jogadores, considerando que comanda uma equipa "com uma crença e mentalidade competitiva muito fortes".

Caixinha perde pela margem minínima

Pedro Caixinha foi o outro treinador português em ação, na madrugada de quinta-feira, e conseguiu manter o Talleres na discussão pelo apuramento para as meias-finais da Libertadores, com uma derrota, por 3-2, no terreno do Vélez Sarsfield.

Tal como aconteceu com o Palmeiras, o Talleres também esteve a perder por 2-0. Janson fez os dois primeiros golos da partida, mas nos últimos 10 minutos o Talleres respondeu com golos de Michael Santos e Rodrigo Garro.

Ao minuto 90, Julián Fernández marcou o golo da vitória do Vélez Sarsfield. O jogo da 2.ª mão é a 11 de agosto, em casa do Talleres, em Córdoba.