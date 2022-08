Uruguai quer Mundial 2030 "onde tudo começou" há 100 anos. Portugal e Espanha têm outros planos

O Uruguai realçou que seria "justo" que o campeonato do mundo de futebol volte, no seu centésimo aniversário, ao país que organizou a primeira edição, durante a cerimónia oficial de lançamento da candidatura à organização da prova.

"É justo organizarmos os 100 anos do Mundial onde tudo começou, com coragem e bravura", lançou com o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, numa conferência de imprensa conjunta com as federações da Argentina, Paraguai e Chile, que acompanham o Uruguai nesta candidatura.

Numa cerimónia realizada no Estádio Centenário, em Montevideu, capital do Uruguai, o presidente da Confederação Sul-americana de Futebl (Conmebol), Alejandro Domínguez, aproveitou para homenagear o primeiro evento da prova, realizado no Uruguai em 1930, apoiando o "Mundial Centenário", que choca com os interesses dos países ibéricos, Portugal e Espanha.