Ronaldo saiu mais cedo do estádio, treinador diz que é "inaceitável"

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, não gostou que alguns jogadores do plantel, incluíndo Cristiano Ronaldo, tenham saída de Old Trafford antes do fim do jogo contra o Rayo Vallecano, o seu primeiro de pré-época.

"Disse-lhes que era inaceitável. Somos uma equipa e todos devem ficar até ao fim dos jogos", comentou, numa entrevista à "Viaplay".

Cristiano Ronaldo voltou aos treinos nos "red devils" na semana passada depois de semanas de ausência por motivos pessoais.

O amigável frente ao Rayo Vallecano foi o primeiro do internacional português na pré-época e foi substituído ao intervalo. Ronaldo não esperou pelo fim do jogo e foi apanhado por adeptos a deixar Old Trafford.

No fim do jogo, o técnico admitiu que CR7 ainda não está ao nível da equipa: "Não consigo dizer nesta a altura [o nível de Ronaldo]. Certamente que não está ao nível da equipa neste momento, porque falhou muitas semanas de trabalho. Precisa de jogar e de treinar muito", disse no fim do jogo.