Flamengo bate Vítor Pereira e ganha vantagem nos "quartos" da Libertadores

O Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu por 2-0, em casa, com o Flamengo na primeira mão dos quartos de final da Copa Libertadores.

Os golos foram apontados por De Arrascaeta, com um grande remate à passagem do 37.º minuto. Sem resposta da equipa orientada pelo português, o Mengão chegou ao segundo golo no início da segunda parte.

Gabriel Barbosa recebeu a bola à entrada da área e, com o pé esquerdo, colocou no ângulo inferior da baliza do Corinthians, aos 51 minutos de jogo.



Rafael Ramos foi suplente não utilizado no Corinthians.

Vítor Pereira tem agora de dar a volta à eliminatória fora de portas, no Maracanã, no dia 10.