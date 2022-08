O defesa central Rúben Semedo despediu-se do Olympiacos e está a caminho do Al-Duhail, do Qatar.

“Aqui cresci, aprendi, lutei, venci”, escreve o português na mensagem de despedida do “clube mais importante da Grécia”.

O internacional luso lembra que conquistou dois campeonatos e uma Taça da Grécia.

Agora deve seguir-se o Qatar e o Al-Duhail. À espera, Rúben Semedo terá um contrato de três temporadas e um salário de cinco milhões limpos por temporada.