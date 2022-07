Real Madrid derrota Juventus e conquista primeira vitória da pré-época

O Real Madrid, campeão espanhol e europeu em título, venceu a Juventus por 2-0, num particular realizado no Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos.

Depois do 0-1 com o FC Barcelona (0-1) e do 2-2 com o América (2-2), nos primeiros dois jogos da digressão norte-americana, o francês Karim Benzema, aos 19 minutos, de grande penalidade, e Marco Asensio, aos 69, selaram o triunfo face aos italianos.

O Real Madrid cumpre o primeiro jogo oficial em 10 de agosto, dia em que defronta os alemães do Eintracht Frankfurt, vencedores da Liga Europa em 2021/22, para a Supertaça Europeia, marcada para o Estádio Olímpico de Helsínquia, na Finlândia.