O PSG goleou o Nantes, por 4-0, e conquistou a Supertaça de França.

Em encontro realizado em Telavive, Israel, os golos dos campeões franceses foram apontados por Messi, Neymar, que bisou, e Sergio Ramos (de calcanhar).

Sarabia, ex-Sporting, foi titular, no lugar do castigo Mbappé. Nuno Mendes e Vitinha também estiveram no onze, mas saíram na segunda parte, e Danilo entrou no segundo tempo.

O PSG conquistou a 11.ª Supertaça da sua história, a nona dos últimos 10 anos.