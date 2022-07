Inglaterra é campeã da Europa de futebol feminino

A Inglaterra venceu a Alemanha, por 2-1, após prolongamento, e é campeã da Europa de futebol feminino pela primeira vez na sua história.

Na final, perante um estádio de Wembley lotado, com mais de 87 mil espectadores (recorde absoluto), as inglesas levaram a melhor com golos de Toone e Cloe Kelly.

Pela Alemanha, que não teve a melhor marcadora Alexandra Popp no onze, devido a lesão no aquecimento, marcou Magull.

É o primeiro título da Inglaterra, contra oito da Alemanha, que falham a primeira final.