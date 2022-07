Cristiano Ronaldo regressou, jogou 45 minutos, foi aplaudido e assobiado

O português Cristiano Ronaldo jogou 45 minutos na partida entre Manchester United e Rayo Vallecano, partida de pré-época.

Foi a primeira apresentação do avançado luso pelos "red devils" na temporada 2022/23, depois de ter começado a treinar com três semanas de atraso em relação ao restante grupo de trabalho. CR7 alegou "problemas pessoais".

O "7" dividiu os adeptos: houve aplausos e assobios na receção ao jogador.

A eventual saída do capitão da seleção é um tema que continua em cima da mesa. Cristiano Ronaldo quererá mudar de ares para voltar a jogar na Liga dos Campeões.

Dentro das quatro linhas, em Old Trafford, as duas equipas empataram 1-1, com golos de Amad Diallo e Álvaro Garcia, respetivamente.