Clube de André Silva contrata internacional alemão

O defesa internacional alemão David Raum é reforço do Leipzig por cinco anos, até 2007, anunciou este domingo no seu site oficial o clube germânico, que contratou o jogador de 24 anos ao Hoffenheim.

Um dia depois de perder a Supertaça alemã para o Bayern Munique (3-5), o clube em que alinha o avançado português André Silva divulgou a aquisição do "esquerdino, que tanto pode jogar como lateral ou como extremo".

Formando no Greuther Fürth, pelo qual se estreou com 18 anos, na segunda divisão alemã, David Raum rumou ao Hoffenheim no verão de 2021, tendo somado três golos e 13 assistências, em 32 jogos, na edição 2021/22 da Bundesliga.

Raum foi campeão europeu de sub-21 pela Alemanha, que também representou nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, e estreou-se na principal equipa alemã em 5 de setembro de 2021, numa goleada por 6-0 à Arménia, na qualificação para o Mundial de 2022.