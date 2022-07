João Félix marca a um Manchester sem Cristiano Ronaldo

Um golo do internacional português João Félix deu aos espanhóis do Atlético de Madrid a vitória (1-0) sobre os ingleses do Manchester United, num particular de preparação para a época 2022/23, disputado em Oslo.

O antigo avançado do Benfica foi lançado no encontro por Diego Simeone à passagem do minuto 59, para, aos 86, anotar o único tento da partida, num remate rasteiro à entrada da área, após ser servido pelo espanhol Álvaro Morata.

No conjunto inglês, que terminou o encontro com menos um elemento, face à expulsão do brasileiro Fred (90+1), os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares e cumpriram os 90 minutos.

O também português Cristiano Ronaldo não integrou a lista dos 21 convocados dos 'red devils, poucos dias depois de se ter apresentado para os trabalhos de pré-época.

De acordo com imprensa inglesa, Ronaldo está a 'forçar' a saída do Manchester United por pretender transferir-se para um clube de topo que compita na Liga dos Campeões, prova da qual os 'red devils' estão afastados por terem terminado no sexto lugar da última edição da Premier League, o que significa que vão disputar a Liga Europa em 2022/23.

O internacional luso, cinco vezes 'Bola de Ouro', não compareceu ao início dos trabalhos de pré-época do Manchester United e falhou a digressão da equipa à Ásia e à Austrália, alegadamente por razões de natureza pessoal.