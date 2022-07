Cristiano Ronaldo vai voltar a jogar pelo Manchester United

Cristiano Ronaldo revela que voltará a jogar pelo Manchester United.

Em comentário a uma publicação no Instagram, esta sexta-feira, o internacional português confirmou que não participará no particular de preparação com o Atlético de Madrid, no sábado, mas adiantou que estará em campo frente ao Rayo Vallecano, no dia seguinte.

"Domingo o rei joga", escreveu Cristiano Ronaldo, de 37 anos, que ficou fora dos convocados para o jogo com o Atlético, na Noruega.