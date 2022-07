Oficial. Koundé reforça o Barcelona

O Barcelona anunciou um princípio de acordo com o Sevilha para a transferência de Jules Koundé.

O central de 23 anos esteve muito perto de rumar ao Chelse, mas os catalães desviaram o internacional francês.

O defesa foi titular nas últimas três épocas do Sevilha, depois de revelado no Bordéus, clube onde foi formado. De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona pagará cerca de 60 milhões de euros ao Sevilha.

Koundé é o quinto reforço do Barcelona para esta época, depois de Raphinha, Lewandowski, Kessié e Christensen.