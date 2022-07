O Fulham anunciou a contratação do lateral-direito Kevin Mbabu.

O defesa de 27 anos está de regresso à Premier League, depois de uma passagem discreta pelo Newcastle, entre 2012 e 2016, onde terminou a formação, mas jogou maioritariamente na equipa sub-21.

Depois de afirmação no Young Boys e no Wolfsburgo, Mbabu volta a Inglaterra para reforçar a equipa de Marco Silva. O contrato é válido por três épocas, até 2025, com mais uma de opção.