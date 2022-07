Internacional portuguesa Diana Gomes reforça o Sevilha

A central internacional portuguesa Diana Gomes é reforço do Sevilha, com a futebolista a ter a sua primeira experiência no estrangeiro, depois de cinco épocas no Sporting de Braga.

A jogadora, que foi titular de Portugal no Europeu de Inglaterra, sendo totalista na fase de grupos, com um golo marcado diante da Suíça (2-2), jogou, ainda na formação, nos Leões da Citânia, e depois no Freamunde e Valadares Gaia, antes de seguir para Braga.

Diana Gomes chega ao Sevilha depois de se afirmar como uma das melhores centrais portuguesas da atualidade, assumindo a titularidade na equipa das ‘quinas’ ao lado de Carole Costa, jogadora do Benfica e que foi eleita a melhor jogadora da Liga 2021/22.

Na sua página oficial, o Sevilha destaca “a segurança e a intensidade” da central, que assinou contrato por duas épocas.