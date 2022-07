Fenerbahçe de Jorge Jesus perde em casa e cai da Liga dos Campeões

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, foi eliminado na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao perder, em casa, com o Dínamo de Kiev, por 1-2.

Após o nulo fora, na primeira mão, os turcos tinham esperança de fazer valer o fator casa, contudo, viram-se a perder ainda antes da hora de jogo, aos 57 minutos, quando Vitaliy Buyalskyi adiantou os ucranianos.

As coisas complicaram-se mais ainda para a equipa de Jorge Jesus aos 53 minutos, com a expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Ismail Yuksek. O desespero dos adeptos de Istambul aumentou ao minuto 70, quando Enner Valencia falhou uma grande penalidade.

O Fenerbahçe não deixou de acreditar, porém, e ao minuto 89, já com os portugueses Bruma e Miguel Crespo em campo, Attila Szalai fez o empate, assistido pelo ex-Santa Clara Lincoln, e forçou o prolongamento.

No entanto, a fortuna não estava do lado de Jesus. Obra da ironia do futebol, ao minuto 114, Oleksandr Karavaev, que passou pelo Fenerbahçe, apontou o golo que apurou o Dínamo para a próxima ronda.

O Dínamo de Kiev marca encontro com os austríacos do Sturm Graz na terceira pré-eliminatória. O Fenerbahçe cai para a Liga Europa.