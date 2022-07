Bruno Lage fica sem Raúl Jiménez por "várias semanas"

O mexicano Raúl Jiménez, do Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, lesionou-se no joelho e na virilha em jogo particular frente aos turcos do Besiktas e vai perder o arranque da Premier League.

O antigo ponta de lança do Benfica sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e um problema muscular. Mantê-lo-á afastado por "várias semanas", segundo o diagnóstico feito pelo médico do 'Wolves', Rob Chakraverty, apesar da lesão "não ser grave".

A lesão de Jiménez cria ao Wolverhampton um problema sério no ataque, quando faltam 10 dias para iniciar a Premier League, frente ao Leeds United. O internacional espanhol Adama Traoré, regressado do empréstimo ao Barcelona, também está lesionado e o sul-coreano Hwang Hee-Chan só agora voltou aos treinos condicionados.

Além de Bruno Lage, como treinador, o Wolves conta com os pogadores portugueses José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Daniel Podence, Chiquinho e Pedro Neto.