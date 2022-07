Alemanha bate França e está na final do Europeu feminino

A Alemanha está na final do Europeu feminino de futebol, depois de derrotar a França nas meias-finais, por 2-1, esta quarta-feira.

As oito vezes campeãs do mundo foram superiores durante a primeira parte e, aos 40 minutos, Alexandra Popp converteu o domínio em golo. À entrada da área, descaída para a direita, Svenja Huth cruzou para o segundo poste. Popp, veterana que disputa o primeiro Europeu da carreira, apareceu nas costas da defesa a desviar, de primeira, para o golo. É a primeira jogadora a marcar em cinco encontros consecutivos.

No entanto, apenas quatro minutos depois, Kadidiatou Diani tirou um remate forte e rasteiro de fora da área que bateu no poste e ressaltou nas costas da guarda-redes, Merle Frohms, antes de entrar na baliza. Um autogolo de enorme infelicidade para a guardiã alemã, a empatar a meia-final. Foi o primeiro golo sofrido pela Alemanha no Euro 2022.

A França regressou do intervalo com outra cara, mas a Alemanha não demorou muito a retomar o controlo do jogo. Teve prémio ao minuto 76, novamente com assinatura de Popp. Depois de grande confusão na área francesa, com duas oportunidades seguidas, a bola sobrou para Huth, na direita. Mais um golo "made in" Wolfsburgo: cruzamento com regra e esquadro para o coração da área e Popp entrou de rompante, vinda de trás, entre os centrais, para cabecear com grande potência, de cima para baixo, como mandam os livros, e apurar a Alemanha para a final.

No jogo decisivo, em busca do nono título de campeã europeia, a Alemanha terá pela frente a Inglaterra, que derrotou a Suécia. A final está marcada para sábado, dia 31 de julho, às 17h00, em Wembley, Londres.