Midtjylland bate AEK Larnaca nos penáltis e vai defrontar o Benfica

O Midtjylland eliminou o AEK Larnaca e vai defrontar o Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois do empate a um golo na Dinamarca, o resultado repetiu-se na segunda mão.

O AEK Larnaca abriu o marcador, aos 9 minutos, com um cabeceamento de Olatunji, mas a vantagem durou muito pouco. Aos 12 minutos, num canto, Dalsgaard respondeu de cabeça e empatou o marcador e a eliminatória.

O resultado não voltou a mexer, nem sequer no prolongamento e apenas as grandes penalidades decidiram a eliminatória.

Omri Altman, antigo jogador do Arouca, falhou o primeiro remate do AEK Larnaca. No quinto penálti, Kaba falhou para os dinamarqueses, mas o AEK Larnaca não conseguiu empatar, uma vez que o português Gustavo rematou ao poste.

Bruno Gama e Rafael Lopes foram suplentes utilizados no AEK Larnaca.

O Benfica vai defrontar o Midtjylland, no Estádio da Luz, a 2 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória. A segunda mão joga-se a 9 de agosto.