Inglaterra domina Suécia e chega à final do Europeu feminino

A seleção inglesa venceu a Suécia, por 4-0, e está na final do Campeonato da Europa de futebol feminino.

A Inglaterra já foi para o intervalo a ganhar com um golo de Bethany Mead, aos 34 minutos de jogo, depois de receber um cruzamento da direita de Lucy Bronze.

As protagonistas inverteram-se no segundo golo inglês, no início da segunda parte. Mead bateu um canto, aos 48 minutos, e Bronze, com espaço ao segundo poste, cabeceou para o segundo.

Aos 68 minutos, Alessia Russo marcou um golo de calcanhar, com a bola a passar pelo meio das pernas de Hedvig Lindahl. Kirby fechou a goleada, aos 76 minutos de jogo.

A jogar em casa, a Inglaterra é a primeira finalista da prova e espera agora pela outra meia-final entre Alemanha e França.