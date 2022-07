Vítor Pereira derrota campeão e mantém perseguição a Abel

O Corinthians, de Vítor Pereira, venceu na visita ao campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, por 1-2, na madrugada desta segunda-feira, e manteve-se na perseguição ao líder do Brasileirão, o Palmeiras, de Abel Ferreira.

A equipa de Minas Gerais adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, por intermédio de Keno. No entanto, o Corinthians deu a volta ao cair do pano, em apenas sete minutos. Fábio Santos empatou aos 80 minutos e, aos 86, de grande penalidade, consumou a reviravolta.

A equipa de Vítor Pereira continua, assim, no segundo lugar, com 35 pontos, menos quatro que o Palmeiras, que na noite de domingo venceu o Internacional, também por 2-1, e lidera de forma isolada.