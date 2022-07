Galtier à espera de Renato Sanches. "Vamos ver o que acontece esta semana"

Christophe Galtier, novo treinador do Paris Saint-Germain, não foi muito expansivo sobre o desejo do clube de reforçar-se com o português Renato Sanches.

Questionado sobre o internacional luso, Galtier remeteu para a direção e para decisões no regresso a Paris, depois de terminado a digressão no Japão.

"Temos um voo der 12 horas, dormir e veremos amanhã, depois da viagem, quantos jogadores vão estar lá. Agora a sério, o clube está a trabalhar, a manter-nos informados dos progressos e vamos ver o que acontece durante a semana", disse, no final da partida.

Renato Sanches foi uma das figuras do título do Lille, na época 2020/21, com Galtier como treinador e Luís Campos a liderar o projeto.

Para além do PSG, o AC Milan também quer o médio. Ainda sem destino definido, a realidade é que Renato Sanches não vai continuar no Lille, agora treinado por Paulo Fonseca.