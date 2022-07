Francisco Conceição apresentado oficialmente no Ajax

Depois de ter sido anunciada a contratação, Francisco Conceição foi apresentado esta segunda-feira como novo reforço do Ajax.

O internacional sub-21 português, de 19 anos, assinou contrato válido por cinco épocas, até 2027, e vai vestir a camisola número 35. Conceição treinou hoje pela primeira vez em Amesterdão.

Para contratar o filho do treinador do FC Porto, Ajax bateu a cláusula de rescisão, que era de apenas cinco milhões de euros. Francisco Conceição é visto como o sucessor do brasileiro Antony, muito desejado no mercado.

Francisco, filho de Sérgio Conceição, fez uma época e meia plantel principal e conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal. Na temporada passada, registou três golos e três assistências em 33 jogos.