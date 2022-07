Cristiano Ronaldo volta a Manchester. Regresso aos treinos não é certeza

Cristiano Ronaldo vai regressar ainda esta segunda-feira a Manchester para reunir com a direção dos "red devils" em relação ao seu futuro, de acordo com o "The Athletic".

Ainda não é certo quando, nem se Ronaldo voltará aos treinos no Manchester United, que continua a contar com o português para a nova temporada e a mostrar-se indisponível para o transferir.

O capitão da seleção trocou a Juventus pelo Manchester United na época passada e apontou 24 golos em 38 jogos disputados. No entanto, não foram suficientes para os "red devils" terminarem no "top-4".

O gigante inglês não vai disputar a Liga dos Campeões esta temporada e esse será o principal motivo para o desejo de Ronaldo deixar o clube onde se destacou depois de terminada a formação no Sporting.

Ronaldo tem sido associado a vários clubes, como Bayern de Munique, Chelsea, Atlético de Madrid e até Sporting, mas sem fumo branco à visto em relação ao seu futuro. O internacional português deveria ter regressado aos trabalhos de pré-épocas há semanas, mas ficou em Portugal por "motivos pessoais".