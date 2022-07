Palmeiras, de Abel Ferreira, vence Internacional por 2-1 pode reforçar liderança

Ao somar 39 pontos em 19 jornadas, o conjunto de São Paulo tem cinco de avanço para o Fluminense, que venceu o Bragantino pelo mesmo 2-1 e ficou com 34, enquanto o Corinthians, de Vítor Pereira, visita esta noite o Atlético Mineiro, que trocou de treinador, despedindo Antonio Mohamed ‘El Turco’ e fazendo regressar Cuca, ambos com 32 pontos.



Dois dias depois do último jogo, o Palmeiras, que esta semana viu sair Veron para o FC Porto, foi bem melhor no primeiro tempo, materializando essa superioridade com golo ‘fácil’ de Gustavo Gomez a passe de Dudu, aos 18 minutos.

A entrada de Alexandre Alemão, para o segundo tempo, ajudou a mudar o cariz do jogo, com o Internacional a subir claramente de rendimento – apesar de o ‘verdão’ ter atirado duas bolas à barra na sequência de cantos – tendo alemão avisado, aos 77, em ‘slalom’ concluído com um forte remate ao poste.

Do aviso à concretização bastaram cinco minutos, pois Alemão, em ataque rápido, no limite da área, ‘disparou’ violento, sem defesa, empatando a 1-1.

Quando os visitantes ameaçavam dar a volta ao marcador, Gabriel Menino, na zona de penálti, rematou de primeira um cruzamento da esquerda, garantindo assim os três pontos para o conjunto de Abel Ferreira.