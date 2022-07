Roma de Mourinho empata com Nice

A AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, empatou hoje 1-1 com o Nice, em jogo de preparação para a época futebolística 2022/23, disputado no Estádio Municipal de Albufeira, o último das duas equipas no estágio em Portugal



Os franceses chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, na sequência de um golo marcado, aos 41 minutos, pelo avançado argelino Bilal Brahimi, mas os transalpinos restabeleceram a igualdade na segunda parte, aos 55, graças a um autogolo do médio gabonês Mario Lemina.



O guarda-redes internacional português Rui Patrício substituiu após o intervalo o sérvio Mile Svilar, ex-jogador do Benfica, mas o avançado argentino Paulo Dybala, a mais sonante contratação dos romanos, proveniente da Juventus, não deixou o banco de suplentes.

A Roma averbou o primeiro empate no Algarve, onde hoje terminou o estágio, depois de triunfos sobre Sunderland e Portimonense, ambos por 2-0, e de uma derrota com o Sporting, por 3-2, enquanto o Nice também já defrontou uma equipa portuguesa nesta pré-época, o Benfica, tendo perdido por 3-0.