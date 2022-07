Neymar quer ficar no PSG

Neymar quer fica no PSG, apesar dos rumores de mercado que têm colocado o brasileiro fora da órbitra do clube parasiense.

"Quero ficar neste clube! Até agora, não me disseram nada. Ainda tenho vários anos de contrato. Não me disseram nada a esse respeito», adiantou o jogador à imprensa gaulesa.

O PSG venceu (3-0) o Urawa Red Diamonds na digressão que está a realizar no Japão.

Apesar de não ter apontado qualquer golo, Neymar esteve em destaque na manhã deste sábado.

O brasileiro falou ainda sobre as críticas que lhe foram feitas no ano passado. "As pessoas falam de mais e fazem isso porque não podem fazer mais nada. A verdade é que não tenho nada a provar. Já me conhecem e sabem como sou e jogo", rematou.

Nesta semana, foi noticiado pelo Le Parisien que o PSG propôs ao Manchester City uma troca de jogadores. Alegadamente, o clube comandado por Pep Guardiola rejeitou a oferta.