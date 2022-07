Palmeiras vence e Abel Ferreira aumenta liderança isolada do campeonato

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, venceu em casa do América-MG, por 1-0, e distanciou-se no topo da tabela do Brasileirão.

Já sem Veron, que está a caminho do FC Porto, o Palmeiras teve de esperar pelo segundo tempo por um momento de inspiração de Gustavo Scarpa.

No lado esquerdo do ataque, o internacional brasileiro puxou para dentro e colocou a bola no ângulo. Um grande golo que desbloqueou o jogo e os três pontos para o Palmeiras.

Com este resultado e depois do empate do Atlético Mineiro, o Palmeiras é agora líder com quatro pontos de vantagem para o segundo classificado, posto que é partilhado pelo Corinthians, de Vítor Pereira, e o campeão Atlético Mineiro.