O Botafogo anunciou a contratação do avançado Luis Henrique, que regressa ao clube do Rio de Janeiro por empréstimo do Marselha.

De acordo com a nota do clube orientado por Luís Castro, o Marselha empresta o extremo de 20 anos por uma época, com uma cláusula de compra que se pode tornar obrigatória mediante certos objetivos.

Luis Henrique deixou o Botafogo em 2020 para rumar ao Marselha, onde não conseguiu convencer em duas temporadas.