Golo ao cair do pano apura Suécia para as meias-finais do Europeu

A Suécia avançou para as meias-finais do Europeu feminino de futebol, esta sexta-feira, ao derrotar a Bélgica, por 1-0, nos quartos de final.

As vice-campeãs olímpicas estiveram sempre por cima do jogo, no entanto, a organização defensiva das chamas vermelhas, como lhes chamam na Bélgica, a guarda-redes, Nicky Evrad, e a falta de pontaria atrasaram ao máximo o golo que levaria as suecas à próxima fase.

Porém, nos descontos, quando já todos se preparavam para o prolongamento, a veterana Linda Sembrant pôs um travão no enredo e antecipou o final. Canto da esquerda, cabeceamento para grande defesa de Evrad e, na recarga, Sembrant empurrou a bola lá para dentro.

A Suécia terá, agora, pela frente a Alemanha, oito vezes campeã europeia, que deixou para trás a Áustria. São duas fortes candidatas à vitória final, pelo que se trata de uma espécie de final antecipada do Euro 2022.