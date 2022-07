Época no Sporting com Keizer "ajuda" Bruno Fernandes a adaptar-se a ten Hag

Bruno Fernandes acredita que a época que realizou no Sporting com o neerlandês Marcel Keizer no comando técnico o está a ajudar a adaptar-se ao novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag.

Os dois treinadores contam com o Ajax no currículo e Bruno Fernandes recorda que fez a melhor época com Keizer nos leões.

"Falei com o treinador e ele perguntou-me o que pensava do nosso plano de jogo. Disse-lhe que tinha tido um treinador no Sporting que também vinha do Ajax e a forma de trabalhar é bastante semelhante. Tive a minha melhor temporada com Keizer", disse, à "Sky Sports".

O médio português reconhece as expectativas sobre si depois de uma temporada com menos golos e assistências.

"Sei que todos esperam muito de mim, porque a minha primeira temporada foi incrível e na época passada marquei apenas 10 golos e fiz 14 assistências. Sei que posso fazer muito melhor do que isso. Estou feliz pelo que tenho feito no clube e o novo contrato mostra que o clube confia em mim, é hora de retribuir", atira.