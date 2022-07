Campeão brasileiro despede o treinador

O Atlético Mineiro anunciou a saída do treinador argentino Antonio Mohamed.

O técnico de 52 anos esteve cerca de sete meses no cargo, depois de suceder a Cuca, que se sagrou campeão brasileiro na época passada.

Durante o período, El Turco, como é conhecido, conquistou a Supertaça do Brasil e o campeonato Mineiro. O clube está nos quartos de final da Libertadores, mas não resistiu a um empate com o Cuiabá, a um golo.

O Atlético Mineiro está no segundo lugar do Brasileirão, a quatro pontos do líder Palmeiras.

Antonio Mohamed conta com passagens pelo Monterrey, Huracán, Celta de Vigo, América, Tijuana e Independiente.