Barcelona recebe 15% das receitas televisivas dos próximos 25 anos

O Barcelona anunciou ter cedido mais 15% dos direitos televisivos dos seus jogos na Liga espanhola ao grupo norte-americano Sixth Street nos próximos 25 anos, sem precisar a verba envolvida no negócio.

O clube catalão já tinha vendido 10% dos direitos de transmissão televisiva pelo mesmo período àquele conglomerado de investimento por 207,5 milhões de euros na passada semana.

"No total, a Sixth Street vai ficar com 25% dos direitos televisivos do clube na Liga nos próximos 25 anos", lê-se no comunicado do Barça, enquanto a imprensa espanhola avança que o encaixe ronda os 400 milhões de euros.

O emblema espanhol busca liquidez financeira para fazer face, entre outros itens orçamentais, às recentes contratações do avançado polaco Lewandowski e do extremo brasileiro Raphinha, respetivamente por cerca de 45 e de 70 milhões de euros.

No verão passado, o regressado presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou que a dívida total do clube, após auditoria, se cifrava em 1,35 mil milhões de euros.