Alemanha derrota Áustria e está nas meias-finais do Europeu

A Alemanha apurou-se para as meias-finais do Europeu feminino, esta quinta-feira, ao derrotar a Áustria, por 2-0.

Num duelo mais equilibrado que o esperado, a Áustria criou bastantes problemas às oito vezes campeãs da Europa, que, no entanto, acabaram por impor a sua superioridade teórica.

Aos 25 minutos, Klara Buhl roubou uma bola na esquerda, subiu pelo flanco e cruzou atrasado, rasteiro. Alexandra Popp deixou passar com uma grande simulação e a bola sobrou para Lina Magull, que atirou de primeira para o fundo das redes.

Apesar das oportunidades da Alemanha para dilatar a vantagem, a diferença mínima manteve-se até ao intervalo. Na segunda parte, a Áustria foi acreditando cada vez mais e as ocasiões dividiram-se, com várias bolas aos ferros.

Aos 90 minutos, no entanto, Popp disse "basta". Perturbou o pontapé de baliza da guarda-redes da Áustria, Manuela Zinsberger, conhecida por ter algumas dificuldades com os pés e, especialmente, na reposição de bola, e teve prémio: bola mal batida, ressalto em Popp e golo caricato, mas que selou o apuramento da Alemanha para as meias-finais.

As germânicas ficam, agora, à espera de Suécia ou Bélgica, que se defrontam na sexta-feira, às 20h00. As suecas, número dois do "ranking" da FIFA e vice-campeãs olímpicas, são favoritas.