Steven Vitória confia que Eustáquio a brilhar no FC Porto "é só questão de tempo"

"Não está num clube qualquer, sabe que está no campeão nacional e que tem de esperar pela oportunidade. Mesmo não jogando tanto, foi sempre provando o porquê de estar a ter sucesso. Está a fazer o seu caminho e vai ter muito sucesso. É super profissional, uma máquina dentro e fora de campo, é só uma questão de tempo", sublinha o defesa do Chaves.

Em entrevista a Bola Branca , o central internacional canadiano, que partilha o balneário da seleção com o médio portista, salienta que "é só uma questão de tempo" para Eustáquio ser bem-sucedido no Dragão.

Steven Vitória acredita que, mais tarde ou mais cedo, Stephen Eustáquio conquistará o seu espaço e terá sucesso no FC Porto.

Um amigo português na seleção do Canadá



Vitória e Eustáquio são ambos luso-canadianos. Nesta entrevista à Renascença, o defesa admite que "ajuda" ter o médio, "um amigo pessoal, com quem há laços fora do futebol", a seu lado na seleção do Canadá.



"É um senhor rapaz, como jogador e como pessoa. Faz a diferença de muitas formas, mas essa relação ajuda. Fico feliz por sermos próximos e por poder partilhar estes momentos com um amigo que também é português. Tem sido um caminho lindo, mas não acaba aqui."



Steven Vitória e Stephen Eustáquio esperam chamada para disputar o Mundial do Qatar em representação do Canadá, que se qualificou pela segunda vez na história, 36 anos depois da primeira presença.

Os "maple leafs" ("folhas de ácer" em português, em alusão à bandeira do país) estão inseridos no grupo F, com Bélgica, Marrocos e Croácia.