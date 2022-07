Roma oficializa contratação de Dybala

A Roma oficializou a contratação do avançado Paulo Dybala, que terminou contrato com a Juventus. O contrato é válido por três épocas, até 2025.

O argentino de 28 anos já tinha aterrado no Algarve para integrar a pré-época da Roma, mas ainda não tinha sido oficializado. Nesse sentido, não foi utilizado no jogo-treino de terça-feira frente ao Sporting, que a Roma perdeu por 3-2.

"Foram dias de muitas emoções, mas a determinação com que a Roma mostrou que me queria fez a diferença. Junto-me a uma equipa em crescimento e será um privilégio poder trabalhar com José Mourinho", disse, aos meios do clube.

Já Tiago Pinto, o português que é diretor-desportivo da Roma, sublinha o trabalho do clube para garantir a contratação: "Atesta a credibilidade do clube e o trabalho que todos estamos a desenvolver. É um jogador de estatura mundial, conquistou títulos e trará a sua classe à Roma. Com ele, seremos mais fortes e competitivos".

Dybala é uma das figuras da Serie A. Chegou em 2012 para o Palermo e rumou à Juventus em 2015.

Durante várias épocas foi um dos grandes destaques da equipa de Turim e deixa o clube a custo-zero, em fim de contrato. A Juventus optou por construir a equipa em torno do seu novo avançado, Dusan Vlahovic.

Em sete épocas na Juventus, Dybala apontou 115 golos em 293 jogos oficiais.

Na Roma, chega para ocupar a vaga de Mkhitaryan, que saiu do clube também em final de contrato. É a quarta contratação do mercado, depois de Celik, Mile Svilar e Nemanja Matic.