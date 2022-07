Renato Sanches "vai sair" do Lille. Só falta saber para onde

Renato Sanches vai deixar o Lille, garantiu o presidente do clube francês, esta quarta-feira. Falta apenas saber qual será o destino do médio.

Segundo Olivier Létang, o internacional português, de 24 anos, "tem duas possibilidades muito boas, dois clubes grandes" a negociar por ele.

"Se ainda está connosco é porque ainda não chegámos a um acordo com um dos clubes em questão. O Renato vai sair, não sei é para qual clube. Manterei a natureza dessas negociações em segredo. Será Paris Saint-Germain ou Milan", revelou o dirigente, em conferência de imprensa.

Formado no Benfica, Renato Sanches está no Lille desde 2019, quando deixou o Bayern de Munique a troco de 20 milhões de euros. Na temporada passada, marcou dois golos e fez cinco assistências em 32 jogos pelos franceses, com que termina contrato no final de 2022/23.