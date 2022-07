Guardiola confirma mudança de Zinchenko para o Arsenal

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, confirmou a transferência do lateral Oleksandr Zinchenko para o Arsenal.

"Em nome do clube, o nosso agradecimento pela forma como se portaram dentro e fora de campo. Foi possível despedir-nos do Oleksandr, com o Sterling e o Gabriel Jesus não foi possível. Ontem despedimo-nos do Zinchenko, ele vai para o Arsenal", disse, em conferência de imprensa.



O lateral-esquerdo ucraniano de 25 anos vai custar cerca de 35 milhões de euros ao Arsenal e poderá representar a saída de Nuno Tavares dos "gunners". Tierney é a outra opção para a ala esquerda.

Zinchenko esteve as últimas cinco temporadas no Manchester City. Na época passada, apontou seis assistências em 28 jogos.

Será a segunda contratação do Arsenal ao Manchester City esta época, depois de Gabriel Jesus. Os "citizens" estarão atentos a Marc Cucurella, do Brighton, para ser opção a ala esquerdo.