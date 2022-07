FIFA 23 terá uma jogadora na capa pela primeira vez na história

O FIFA 23, consagrado videojogo de futebol, vai ter uma jogadora na capa pela primeira vez.

A EA Sports, produtora do jogo, revelou a capa da nova edição do jogo. Sam Kerr, avançada australiana, é o grande destaque ao lado de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Kerr foi a melhor marcadora da liga inglesa na época passada, com 20 golos em 20 jogos disputados.

No passado, jogadoras de futebol apenas tinha figurado em capas regionais do videojogo, como Alex Morgan no FIFA 16. É a primeira vez que tal acontece na capa mundial.

O FIFA, um dos videojogos mais bem sucedidos de sempre, deixará de ser produzido no próximo ano pela EA Sports. Depois de décadas de ligação, as duas organizações não chegaram a um acordo para a renovação dos direitos.

Nesse sentido, FIFA e EA Sports começarão a produzir jogos de forma independente a partir do próximo ano, sendo esta a última edição das duas instituições juntas.