Covid-19 tira duas jogadoras à Suécia nos quartos de final

Hanna Glas e Emma Kullberg vão desfalcar a Suécia nos quartos de final do Europeu feminino, na sexta-feira, diante da Bélgica, depois de terem testado positivo à Covid-19.

Glas, de 29 anos, do Bayern de Munique e considerada uma das melhores laterais-direitas do mundo, é habitual titular. Kullberg, de 30 anos, central do Brighton, foi suplente não utilizada no último jogo, frente a Portugal.

Também o psicólogo da seleção sueca teve teste positivo ao novo coronavírus, informou a Federação de Futebol daquele país.

"Os três serão mantidos à distância da equipa e sob vigilância permanente, com a possibilidade de reintegrarem a equipa o mais rapidamente possível", pode ler-se em comunicado.

A Suécia, número dois do "ranking" FIFA de seleções e vice-campeã olímpica, é uma das principais favoritas a vencer o Euro 2022. Terminou o grupo C no primeiro lugar, com os mesmos pontos dos Países Baixos, campeões europeus, e à frente da Suíça e de Portugal.



A Bélgica é o "outsider" dos quartos de final. Superou as mais cotadas Itália e Islândia e entrou no lote das oito melhores seleções da Europa. Frente à Suécia, terá um desafio de elevado grau de dificuldade.

Suécia e Bélgica defrontam-se na sexta-feira, às 20h00, na Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, nos arredores de Manchester, Inglaterra.