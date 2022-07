André Ferreira é o sucessor de Luís Maximiano no Granada

André Ferreira foi oficializado, esta sexta-feira, como o sucessor de Luís Maximiano na baliza do Granada.

O guarda-redes português, de 26 anos, contratado ao Paços de Ferreira por cerca de um milhão de euros, assinou contrato válido pelo clube espanhol, que desceu à II Liga, por duas temporadas, até 2025.

André Ferreira supre a saída do compatriota Luís Maximiano, de 23 anos, para a Lazio, num negócio de dez milhões de euros. O Sporting recebeu um milhão de euros, verba respeitante aos 10% da mais-valia gerada pelo Granada (550 mil euros) e aos direitos de formação (mais 450 mil euros), ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA.

Uma das revelações do Paços de Ferreira na última época, a primeira a titular na I Liga, André Ferreira somou 37 jogos. Formado no Benfica, também representou Desportivo das Aves e Santa Clara, além do Paços.

Em entrevista a Bola Branca, em abril, o guarda-redes, então na Mata Real, admitiu que sonha com uma presença no Mundial do Qatar.