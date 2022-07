Tribunal diz que Bordéus não está em insolvência e legitima participação na Ligue 2

O tribunal aprovou o acordo de conciliação do Girondins com os seus credores, os fundos de investimento norte-americanos King Street e Fortress. Significa que o clube "não se encontra em estado de insolvência e que os termos do acordo asseguram a sustentabilidade (...) como parte da sua manutenção na Ligue 2", lê-se no comunicado do Bordéus.

O Tribunal de Bordéus determinou que o Girondins de Bordéus não se encontra em insolvência, o que legitima a participação do clube de Gérard Lopez, que também é proprietário do Boavista, na II Liga francesa.

A descida de dois escalões deveu-se a problemas financeiros. O clube de Bordéus, propriedade do hispano-luxemburguês Gerard López, investidor do Boavista, chumbou nos critérios da Direção Nacional Controlo da Gestão (DNCG), organismo que monitoriza as contas dos clubes.

A luta do Girondins para se manter nos campeonatos profissionais não terminou, contudo. Na quinta-feira, responderá perante o Comité Nacional Olímpico e Desportivo de França (CNOSF), que decidirá se aprova a manutenção na Ligue 2 ou ratifica a descida ao National.

O clube acredita que a decisão do Tribunal de Bordéus "confirma a solidez atual e futura" das contas e "responde precisa e transparentemente aos requerimentos da DNCG". A audição com o CNOSF é a última esperança do Girondins de ficar na II Liga francesa, que arranca a 30 de julho.