Pepa tem novo clube depois de deixar o Vitória de Guimarães

Pepa tem novo clube, uma semana depois de ter deixado o comando técnico do Vitória de Guimarães. Trata-se do Al Tai, da Arábia Saudita.

O presidente do Vitória despediu Pepa a poucos dias do início da época, por considerar que o treinador tinha ultrapassado "certos limites".

Nas redes sociais, Pepa sublinhou estar "de consciência tranquila".

De acordo com informações apuradas por Bola Branca, Pepa não foi considerado na política de contratações do clube para esta temporada. O capitão Rochinha trocou o Vitória pelo Sporting, um negócio de que o treinador não esteve a par até ao dia em que o médio viajou para Lisboa.

Moreno, que orientava a equipa B, foi o escolhido para suceder a Pepa no comando técnico do Vitória. Uma decisão que mereceu "indignação e repúdio" da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, pela falta de habilitações do antigo jogador: falta-lhe o nível IV, necessário para exercer funções, em pleno, como treinador principal na I Liga.



Pepa, de 41 anos, conta com passagens pela formação do Benfica, Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães. É a segunda temporada consecutiva que o técnico qualifica uma equipa para as provas europeias e não se vai estrear na Conference League, depois de o mesmo ter acontecido no Paços.