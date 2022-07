Flamengo "gostaria" de contratar Ronaldo, "mas é impensável"

O Flamengo "gostaria muito" de contratar Cristiano Ronaldo, mas considera um alvo "impensável" e que não está na lista de reforços para o clube brasileiro.

Durante a apresentação de Arturo Vidal, o diretor-desportivo Marcos Braz garante que CR7 não está nos planos.

"Em nenhum momento nós pensámos em Cristiano Ronaldo. Gostaria muito, mas é impensável. Em nenhum momento pensámos nisso", disse.

Ainda assim, Braz garante que conheceu a mão do capitão da seleção nacional: "Conheci-a num restaurante, eu estava com a minha família, ela estava com a família dela. Conversámos cinco minutos, tomámos um café, foi isso que aconteceu. Ela tratou-me com a maior cordialidade possível. Eu estava na Ilha da Madeira, casa dela, região dela, mas nada mais".

Cristiano Ronaldo estará a forçar a saída do Manchester United, mas no clube até se fala de uma possível extensão do contrato, que termina no final da época, por mais um ano.

O avançado de 37 anos regressou a Old Trafford. O clube falhou o acesso à Liga dos Campeões, não por falta de golos do internacional português.